Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı olarak tarihe geçen Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları merak ediliyor. Tıp doktoru ve akademisyen kimliğiyle tanınan Yılmaz, 9 Temmuz 2023'te Kızılay Genel Başkanı olarak seçildi. İşte Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da doğmuş olup, Türk tıp doktoru ve bürokrattır. 2023 yılında Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı olarak seçilmiştir.

KIZILAY BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Yılmaz, 2000 yılında mezun olmuş ve uzmanlık eğitimini 2003 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Aynı hastanede başasistan olarak görev yapmış, 2008 yılında doçent unvanını almıştır. 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şef Yardımcısı olarak çalışmıştır.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'na doçent olarak atanmış ve 2014 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ayrıca, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.