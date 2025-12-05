Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu
İstanbul Fatih'te 2 gün önce 3 şüpheli tarafından çalınan ve içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasa Başakşehir'de boş bir arazide bulundu. Kasanın içindekilerin çalındığı tespit edilirken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
- Fatih'teki bir kargo dükkânından 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu 200 kilogramlık çelik kasa çalındı.
- Çalınan kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide boşaltılmış halde bulundu.
- Polis, kasadaki para ve eşyaların çalındığını belirledi ve 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih'te yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, sabaha karşı girdikleri kargo dükkânından içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak kaçtı. Boşaltılmış kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide bulundu.
Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.
KASA BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti. İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi.
POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Polisin, güvenlik kameraları ve çevredeki deliller doğrultusunda kimliklerini tespit etmeye çalıştığı 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.