Haberler

Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu Haber Videosunu İzle
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te 2 gün önce 3 şüpheli tarafından çalınan ve içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasa Başakşehir'de boş bir arazide bulundu. Kasanın içindekilerin çalındığı tespit edilirken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

  • Fatih'teki bir kargo dükkânından 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu 200 kilogramlık çelik kasa çalındı.
  • Çalınan kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide boşaltılmış halde bulundu.
  • Polis, kasadaki para ve eşyaların çalındığını belirledi ve 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih'te yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, sabaha karşı girdikleri kargo dükkânından içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak kaçtı. Boşaltılmış kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.

Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

KASA BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti. İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi.

Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Polisin, güvenlik kameraları ve çevredeki deliller doğrultusunda kimliklerini tespit etmeye çalıştığı 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Hukuk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı

Ünlü fenomenin feci sonu! Kaza sırasında başı gövdesinden ayrıldı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

8. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.