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Fatih okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Fatih'te okul yok mu?(Valilik açıklaması)

Fatih okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Fatih'te okul yok mu?(Valilik açıklaması)
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Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, İstanbul'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, Fatih'te hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, Fatih'te okullar tatil mi? Bugün Fatih'te okullar tatil edildi mi? İşte, detaylar…

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Fatih'te okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Fatih'te okullar tatil mi?", "Bugün Fatih'te okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yarın Fatih'te okullar tatil mi? Fatih'te okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

FATİH'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırdı. Özellikle kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, buzlanma ve don olayları da hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Fatih'te okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor.

Fatih okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Fatih'te okul yok mu?(Valilik açıklaması)Fatih'te okullar tatil edildi mi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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