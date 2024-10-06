Altın Portakal'da ödül alan Farah Zeynep Abdullah "Ödülümü, erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu bu düzende konuşmaktan korkmayan, pes etmeyen kadınlar için alıyorum" dedi. Peki, Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH ALTIN PORTAKAL KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Farah Zeynep Abdullah, ödül törenindeki konuşmasında "Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten beynim almadı bu konuşmayı yapmayı çünkü çok fazla gündem var. Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak şeyimiz var."