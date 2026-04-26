Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatlar ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporundaki çelişkiler nedeniyle ek rapor talep ederek duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar S.K. ve M.P., önceki beyanlarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. İç mimar E.D. ise sözleşme kapsamında hareket ettiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları, mevcut bilirkişi raporunun teknik açıdan yetersiz olduğunu ve çelişkiler içerdiğini savunarak müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Duruşmada en dikkat çeken başlıklardan biri bilirkişi raporları oldu. Avukatlar, raporların bilimsel açıdan eksik olduğunu öne sürerken, bazı raporların müvekkiller lehine olduğunu ifade etti. Avukat Ersan Şen, binanın yıkılma nedeninin tadilat değil, müteahhitlik ve statik proje hatası olduğunu belirterek bu yönde değerlendirmelerde bulundu.

MAHKEMEDEN EK RAPOR KARARI

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun içeriği ile sonuç kısmı arasında uyumsuzluk bulunduğunu tespit ederek aynı heyetten ek rapor alınmasına karar verdi. İç mimar E.D.’nin tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVA 6 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan avukatlar, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek adil bir karar beklediklerini ifade etti. Ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından davanın daha net bir zemine oturacağı belirtilirken, dava 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Haber: Muhammet Özer