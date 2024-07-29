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Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek?

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Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek? Eyyam-ı Bahur, halk arasında yaz mevsiminde görülen en sıcak günler anlamına gelir. Bu dönem genellikle yazın ortasında başlar ve birkaç hafta sürer. Eyyam-ı Bahur sıcakları, genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha yoğun hissedilir.

Uzmanlar eyyam-ı bahur dönemi olan ağustos ayının ilk haftasında hava sıcaklığının İstanbul'da 34-35 derece ölçülebileceğini, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi bulabileceğini belirtti. Birçok kişi eyyam-ı bahur sıcaklarının ne olduğunu merak ediyor. Peki, Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek?

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir terim olup, "cehennem günleri" anlamına gelir. Bu dönem, yılın en sıcak günlerini ifade eder ve geleneksel olarak 31 Temmuz - 7 Ağustos arasında yaşanır. Ancak, günümüzde bu dönemin süresi ve şiddeti, iklim değişikliği nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, tarih boyunca temmuz sonu ile ağustos ayı başlarının takvimlere sıcak olarak işlendiğinden bu tarihlerin eyyam-ı bahur olarak bilindiğini belirtti. Bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, "eyyam-ı bahur"un en sıcak günler demek olduğunu söyledi.

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek?

"BU YIL UZUN BİR EYYAM-I BAHUR DÖNEMİ VAR"

Temmuz ayında İstanbul'un günlük ortalama sıcaklığının 24-25 derece olduğunu hatırlatan Toros, şunları kaydetti: "Temmuz ayında her gün yüksek sıcaklıklar 30 dereceyi aşmış durumda. Bu anlamda, eyyam-ı bahuru yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde buna benzer şekilde tahminler, sıcak havanın devam edeceğini gösteriyor. Özetle, bu yıl uzun bir eyyam-ı bahur dönemi yaşıyoruz. Geçmiş verilere bakıldığında eyyam-ı bahur döneminde sıcaklıklar 34-35 dereceleri, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. Yine bu yıl da 34-35 dereceleri tahmin ediyoruz."

Sıcaklık artışlarının küresel ısınmayla da etkili olduğunu ifade eden Toros, küresel ölçekte de son yıllarda sıcaklıklarda rekorlar kırıldığını hatırlattı. Toros, "Her son 10 yıl, önceki yıllardan daha sıcak hale gelmiş durumda. 2023 yılı da bunun bir göstergesiydi. Bu sıcaklıklar beraberinde birçok felaketi getiriyor. Orman yangınları, sağlık etkisi... Güney Avrupa'da binlerce insan sıcak hava dalgası etkisiyle ölmeye başladı. Olumsuz etkileniyoruz." diye konuştu.

Bu havalarda dışarı çıkacaklara uyarılarda bulunan Toros, şöyle devam etti: "Olumsuz yönde etkilenmemek için mümkün mertebe sıcaklığın fazla olduğu, öğle saatlerinde yorucu işlerden kaçınmak gerekiyor. Köylerimiz, çiftçilerimiz bu şartlara alışık ve vücutlarını tamamen korurlar. Eğer vücudumuzu güneş ışığından koruyabiliyorsak ve vücudumuz alışkınsa çalışmaya devam edelim ama alışkın değilse yorucu işleri mümkün mertebe güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerin dışına taşıyalım. Gölgelik alanlarda bulunalım ki bunaltıcı havadan etkilenmeyelim. Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, çocuklar bu havadan daha çok etkileniyor."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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