Eylem Tok iade edildi mi? SON DURUM! Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek mi?

Eylem Tok iade edildi mi? 1 Mart 2024 gece saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimurun annesi Eylem Tok'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Eylem Tok iade edildi mi? Detaylar...

EYLEM TOK İADE EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla çarptığı kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Eylem Tok'la ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Yazıda Tok'un "suçluyu koruma" ve "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarının iade talebini karşıladığı belirtildi.

"2 SUÇ DA İADE İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI KARŞILIYOR"

Abd Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda " Abd Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti" ifadeleri yer aldı.

"YENİ BİLGİLER TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Açıklamada, "Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı" denildi.

Bakanlıktan Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney'e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.

SÜRECİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan "suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme"nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.