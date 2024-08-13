EXXEN canlı maç izle! Fenerbahçe-Lille canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri!

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FENERBAHÇE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-LILLE MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Lille Maçı, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lille Maçı, saat 20:00 başlayacak.

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