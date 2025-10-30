Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk dizi ve tiyatro sahnelerinin sevilen oyuncularından Evrim Alasya, performanslarıyla uzun yıllardır dikkat çekiyor. İzleyiciler, Evrim Alasya'nın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Peki, kariyerinde hangi projelerde rol aldı, tiyatro ve televizyon deneyimleri nasıl gelişti? Evrim Alasya'nın hayatı ve oyunculuk serüveni hakkında bilinmesi gerekenler haberin devamında yer alıyor.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınmış oyuncularından biridir. 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş olan Alasya, sanat hayatına olan ilgisi sayesinde erken yaşlardan itibaren oyunculuğa yönelmiştir. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Hem dizi hem de tiyatro sahnelerinde gösterdiği performanslarla adını geniş bir izleyici kitlesine duyurmuştur.

EVRİM ALASYA KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu Evrim Alasya, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro oyunlarında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

EVRİM ALASYA NERELİ?

Evrim Alasya, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde doğmuştur. Doğduğu şehir, onun sanata olan ilgisi ve eğitim sürecinde aldığı ilham açısından önemli bir rol oynamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN KARİYERİ

Evrim Alasya, dizi ve tiyatro projelerinde uzun yıllardır başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında Bir İstanbul Masalı, Ihlamurlar Altında, Mahşer, Gece Sesleri, Gönülçelen, Muhteşem Yüzyıl, Benim Adım Gültepe, Güneşin Kızları, Koca Koca Yalanlar, Kırmızı Oda, Akrep ve Terzi gibi diziler yer almaktadır.

Tiyatro sahnelerinde de aktif olan Evrim Alasya, Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda Fırtına, Androcles ve Aslan, Küçük Kız ve Yıldız oyunlarında rol almıştır. Ayrıca Sahne Oyunları'nda Ayrılık, Oyun Atölyesi'nde Atinalı Timon ve Shakespeare Müzikali, Don Juan'un Gecesi, Antonius ve Kleopatra gibi oyunlarda performans sergilemiş, Duru Tiyatro'da ise İki Bekar oyununda aktif olarak sahne almaya devam etmektedir.

Evrim Alasya, hem televizyon hem tiyatro alanındaki geniş portföyü ve etkileyici oyunculuğuyla Türk sahne ve ekranlarının önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.