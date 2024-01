Evlilik yıldönümü sözleri, En samimi evlilik yıldönümü mesajları

Her çiftin kendilerine özel bir günü vardır. İşte o gün evlendikleri gündür. Evlilik yıldönümü çiftlere ait özel bir gün olduğundan, çiftin birbirlerine samimi ve güzel sözler söylemesi beklenir. Siz de karınıza/kocanıza Evlilik yıldönümü sözleri, En samimi evlilik yıldönümü mesajlarını öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atın! İşte 2021'in en güzel ve samimi evlilik yıldönümü sözleri

-Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım.

-Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım. Her günümüzü her an bitmeyecekmişçesine seninle yaşamak istiyorum.

-Sen benim her başarımda ve başarısızlığımda yanımda oldun. Her düştüğümde, bana kalkmayı öğrettin. Her başarımda beni ilk alkışlayan ve destekleyen sendin. Her koşulda yanımda dimdik duran kadın/adam, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!

-Hayatıma dokunduğun andan beri her şey daha da güzelleşti. İyi ki karım/kocam oldun. İlk yılımız kutlu olsun aşkım!

-Hala senin nasıl bir insan olduğunu tarif edecek kelime bulamıyorum. Senin gibi bir kadını/adamı birkaç kelimeye sığdırmak çok zor. Bu yüzden sen benim için her şeysin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

-Senden önce hayatımın bir anlamı olmadığını, seninle evlenince anladım. Aşkını tarif edecek hiçbir kelime yok! Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

-"Ben sana her zaman senden daha yakın, kalbinin her atışındayım. Senin varlığınla tanıştım ya işte o gün gözlerinin huzuruna alıştım… Allah'ımdan tek dileğim bizi sadece ölüm ayırsın. Seni seviyorum sevgilim…"

-"Her yer buz tuttuğu halde bir alev görürsen bil ki o benim yalnız senin için kalbimdir. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, iyi ki varsın."

-"Hayatımda verdiğim en doğru karar senin evlenme teklifine evet dememdi… Seni hayat arkadaşım, yoldaşım seçmemdi. Seninle geçirdiğim hiçbir günden pişman olmadım, sen bana kendimi hep şanslı hissettirdin. Seni çok seviyorum."

-"Sen bana yaşanmamış çocukluğumu yaşatan, eksik yanlarımı sevgisiyle tamamlayan, benim canımın parçasısın. Sen benim en güzel rüyam, en güzel anlarım, en yıldızlı akşamlarımsın… Varlığınla gönlüme ışık dolduran, içimi ferahlatansın. Sen her şeysin! Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun prensesim."

-"Seninle yaşadığım her andan öyle keyif alıyorum ki, bazen gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu ayırt edemiyorum. Ben sana ömrümü adamaya, senin için her şeyi yapmaya hazırım… Senin bir gülüşün beni hiç olmadığım kadar güçlü, gözlerindeki en ufak hüzün beni hiç olmadığım kadar dertli yapar… Yıldönümümüz kutlu olsun her şeyim."

-Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.

-"Biz kendi dünyamızı kurmak için çok çabalar verdik, acısıyla tatlısıyla uzun yıllar geçirdik. Ama her zaman el ele diz dize, her zaman her şeye inat birlikteydik. Ben istiyorum ki ömrümün sonuna kadar bu çabaların mükâfatı olarak senin gülüşünü göreyim, son nefesimi verene kadar o güzel yüzüne uyanayım. Eşim olduğun için, beni böylesine güzel sevdiğin için minnettarım."

-"Yeryüzündeki en büyük şans en az senin kadar sevecek bir hayat arkadaşı bulabilmektir. Ben çok şanslıyım çünkü bana her gün ne kadar sevildiğimi hissettiren ve mutluluğumla mutlu olup hüznümle üzüntüye boğulan, beni aşk dolu gözlerle izleyen ve kötülük nedir bilmeyen bir yürekle seven harika bir eşim var. İyi ki varsın."

-"Sevmenin güzelliğini sende gördüm, özlemin ıstırabını… Yaşamanın değerini seninle öğrendim, yalnızlığın acısını. Gökyüzünün maviliğini, gökkuşağının neşesini, yağmurun etkisini seninle fark ettim; tattırma bana yokluğunun sancısını. Tattırma bana sensizliği, öğretme karanlık sessizlikleri. Hep yanımda, hep benimle kal… Kal da incitme yüreğimi. Seni çok seviyorum."

-Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

-Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıldönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

-"Bu gözler seni gördüğü andan itibaren kimseyi görmez, bu yürek seninle güldü ya başkasını kabul etmez. İyi ki varsın aşkım."

-Bu dünyanın gördüğü en güzel aşk hikâyesine başladığımızdan beri bir yıl geçti. O günden beri, aşkımızın mutluluğunu çıkarmadığımız tek bir gün bile olmadı. Bana bu duyguları hala ilk günkü sıcaklığıyla yaşatıyorsun. İlk yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni her yıl daha çok severek hayatıma devam edeceğimi bilmeni istiyorum.

-"Evlenmeyi aklından bile geçirmeyen ben, seni görür görmez bütün ömrümü sana adamak istedim. Ellerini ellerimde, gülüşünü gözlerimde istedim. Seni hep yanı başımda, hep en masum yanımda istedim. Seni bu hayattaki her şeyden çok sevdim… İyi ki varsın."

-"Rüya gibi geçen düğünümüz hala her saniyesiyle aklımda. Senin telaşlı ve heyecanlı hallerin, benim mutluluktan akan gözyaşlarım… Zaman ne çabuk geçiyor, ama sen yanımdayken her gün daha güzel bir an giriyor en güzel hatıralar heybesine, her gün daha çok seviyor yüreğim adeta senin aşkınla büyüyor da titriyor her melodide. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun hayatım."

-"Hayatıma kattığın her yeni güzellik, her yeni gülümseme ve her yeni mutluluk için teşekkür ederim. Hep yanımda, en yakınımda kal. Sen hayattaki en değerli varlığım, en güzel yanımsın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun."

-Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum. Bu yüzden hayatımın aşkı olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece ilk yıl dönümümüzde değil, seni her zaman ve sonsuza dek seni seveceğim!

-Birlikte olduğumuzda günler o kadar çabuk geçiyor ki, ilk tanıştığımızdan bu yana yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve tanıştığımız güne tekrar geldiğimizi fark etmiyoruz bile. Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!

- Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler. İyi ki evlenmişiz karıcığım. Bugün, yarın ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum.

-Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi. Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her senede artmaya devam edecek. yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

-Sevgimden, güvenimden ve aşkımdan her zaman emin ol. Yıllar geçse de bu duygularım asla değişmeyecek. Nice mutlu yıl dönümlerine aşkım!