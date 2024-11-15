Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramak için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 2024 yılına ait yenilenmiş diri fay haritasını inceliyor. Güncel fay hattı haritası ve en son nerede kaç şiddetinde deprem olduğu gündeme geliyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! Detaylar haberimizdedir…

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyenler, Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması aracılığıyla bu bilgiye kolayca erişebilir. Bunun için https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresine giriş yapmanız ve e-Devlet bilgilerinizle sisteme erişim sağlamanız yeterlidir. Uygulama üzerinden yaşadığınız bölgeyi detaylı şekilde inceleyerek fay hatlarının konumuna dair bilgi alabilirsiniz.

DİRİ FAY NE DEMEK?

Diri faylar ya da aktif faylar, geçmişte deprem oluşturmuş ve gelecekte de deprem üretme potansiyeli taşıyan faylar olarak tanımlanır. Yer kabuğundaki çeşitli büyüklükteki kayma yüzeyleri "fay" olarak adlandırılırken, bir fayın aktif olup olmadığı tarihsel dönemde neden olduğu depremlerden ve bu depremlerin bıraktığı izlerden anlaşılabilir. Bunun yanı sıra, tarihi yapılarda görülen deformasyonlar ve yer kabuğunda gözlemlenen hareketlilik de fayların aktifliğini ortaya koyan önemli göstergelerdendir.

GÜNCEL FAY HATTI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE FAY HATTI VAR?

Türkiye'nin üç ana fay hattı bulunmaktadır: Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF), ve Batı Anadolu Fay Hattı. Bu fay hatları, ülkenin sismik aktivitesinin büyük bir bölümünü oluşturur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak batıya doğru uzanır ve Marmara Denizi'ni geçerek Ege Denizi'ne ulaşır. Tarih boyunca büyük depremlere yol açmıştır ve özellikle Marmara Bölgesi'ni etkiler.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Türkiye'nin doğusunda yer alır ve genelde KAF'a göre daha az aktif olsa da, Doğu Anadolu Bölgesi için ciddi bir tehlike oluşturur. Bu hat boyunca, özellikle Bingöl, Malatya, ve Elazığ çevresinde etkili depremler meydana gelmiştir.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'ni kapsar ve özellikle İzmir ve çevresindeki sismik aktiviteden sorumludur. Bu bölgedeki fay hatları, Ege Denizi'nden başlayarak kara içerisine kadar uzanır ve sık sık orta ölçekli depremler üretir.

Bunların yanında, İç Anadolu'da yer alan Çankırı Fay Hattı gibi diğer yerel faylar da bölgesel olarak sismik aktiviteye neden olabilir. Fay hatlarının yerleşimi, Türkiye'yi yüksek deprem riski taşıyan bir ülke haline getirmektedir.

GÜNCEL MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ