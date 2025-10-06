Everest'te kar fırtınasında mahsur kalan bin dağcı kurtarıldı mı? Everest kar fırtınasında ölü ya da yaralı var mı?

Everest'in eteklerinde başlayan kar fırtınası, dünyanın en cesur dağcılarını bile çaresiz bıraktı. Binlerce kişi, metrelerce kar ve dondurucu rüzgarlar arasında mahsur kaldı; her an hayatlarını riske atabilecek bu doğa olayı, kurtarma ekiplerini de alarma geçirdi. Peki, Everest'te kar fırtınasında mahsur kalan bin dağcı kurtarıldı mı? Everest'te ölü ya da yaralı var mı? Everest kar fırtınasında mahsur kalan dağcılar hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

EVEREST'TE KAR FIRTINASINDA MAHSUR KALAN BİN DAĞCI KURTARILDI MI?

Evet, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında 3 Ekim 2025 akşamı başlayan şiddetli kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan yaklaşık bin dağcıdan 350'si kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, yerel köylüler ve profesyonel dağcılar tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda bu kişiler güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca, 200'den fazla kişiyle de iletişim kurularak durumları hakkında bilgi alındı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve diğer mahsur kalan kişilerin de kademeli olarak güvenli bölgelere ulaştırılmasının beklendiği bildirildi.

DAĞCILAR EVEREST'TE NEDEN MAHSUR KALDI?

Mahsur kalmalarının başlıca nedeni, 3 Ekim akşamı başlayan ve 4 Ekim boyunca etkisini sürdüren şiddetli kar fırtınasıdır. Fırtına, deniz seviyesinden yaklaşık 4.900 metre yükseklikteki kamp alanlarında yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle çadırlar çöktü, bazı dağcılar hipotermi riskiyle karşı karşıya kaldı. Bölgeye girişler geçici olarak askıya alındı ve kurtarma ekipleri seferber edildi.

EVEREST'TE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Şu ana kadar yapılan açıklamalarda, bölgede ölü ya da ciddi yaralı sayısına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bazı kaynaklar, çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü ve bazı dağcıların hipotermi riskiyle karşı karşıya kaldığına dair bilgiler aktarmaktadır. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilere ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Sonuç olarak, Everest Dağı'nda yaşanan bu olay, doğanın ne kadar güçlü ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kurtarma ekiplerinin ve yerel halkın gösterdiği özverili çalışmalar sayesinde, mahsur kalan dağcıların büyük bir kısmı güvenli bölgelere ulaştırılmıştır. Ancak, bölgedeki zorlu hava koşulları ve yüksek irtifa nedeniyle kurtarma çalışmalarının devam etmesi beklenmektedir.