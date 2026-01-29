Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 3+1 daire için açılan kiralık ilanında, ev sahibinin kiracı adaylarından talep ettiği koşullar dikkat çekti. Ev sahibinin ilanda sayfa sayfa belirttiği kurallar arasında, aileden en az birinin memur olma ve 50 günde bir teftişe gelme şartı dikkat çekti.

ÇOCUK ŞARTI BİLE VERDİ

İlan açıklamasında, en fazla bir çocuğu bulunan ailelerin tercih edileceği ifade edildi. Evde sigara içmenin kesinlikle yasak olduğu belirtilirken, aile bireylerinin tamamının sigara kullanmayan kişiler olması gerektiği vurgulandı. Eve gelen misafirlerin ise yalnızca balkonda sigara içebileceği kaydedildi.

"MUTFAKTA KİRLİ BULAŞIK BIRAKILMAMALI"

Ev sahibinin şartları bununla da sınırlı kalmadı. Mutfak tezgâhı üzerinde kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgahın ıslak halde bırakılmaması zorunlu tutuldu. Kira ödemesinin iki gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderileceği ifade edildi.

50 GÜNDE 1 TEFTİŞ YAPMAK İSTEDİ

İlanda yer alan bir diğer dikkat çeken maddeye göre, ev sahibi 50 günde bir, kiracının müsait olduğu bir zamanda daireyi kontrol etmek amacıyla 15 dakikalık ziyaret gerçekleştireceğini belirtmesi tepki çekti. Bu ziyaretlerin sözleşme kapsamında yapılacağı belirtildi.

İLAN TARTIŞMA YARATTI

Sayfalar dolusu şart içeren ilan, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ilanı özel hayata müdahale olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar ise artan kiracı-ev sahibi sorunlarının bu tür ilanların artmasına neden olduğunu savundu. Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ev sahibinin ilanı kaldırdığı görüldü.