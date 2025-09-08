Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Apartman ve site hayatında aidat ödemeleri, ortak alanların bakımından güvenliğe kadar pek çok giderin karşılanması için hayati önem taşıyor. Ancak bu ödemelerin ihmal edilmesi, yalnızca komşular arasında huzursuzluk yaratmakla kalmıyor; ciddi hukuki sonuçlara da yol açıyor. Üstelik bu yükümlülük, ister ev sahibi olun ister kiracı, herkes için geçerli.

AİDAT BORCUNDA İLK ADIM: GECİKME FAİZİ

Aidatını zamanında ödemeyen kat maliklerini ya da kiracıları bekleyen ilk yaptırım, gecikme tazminatı oluyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ödenmeyen her ay için borca yüzde 5 oranında faiz uygulanıyor. Bu oran, kısa sürede küçük meblağların bile katlanmasına neden olabiliyor.

BORÇ DEVAM EDERSE İCRA VE HACİZ SÜRECİ BAŞLIYOR

Aidat borcu ödenmemeye devam ederse, site yönetimi yasal süreci başlatabiliyor. Genellikle ilk aşama, ilamsız icra takibi oluyor. Bu aşamada yalnızca ana borç değil; dosya masrafları, avukatlık ücretleri ve faiz de borç kalemine ekleniyor. Ödeme hâlâ yapılmazsa haciz işlemleri gündeme gelebiliyor. Yani ev eşyalarına el konulmasından taşınır malların haczine kadar uzanan bir süreç başlayabiliyor.

SOSYAL ALANLARA ERİŞİM ENGELLENEBİLİYOR

Bazı site yönetimleri, aidat borcu bulunan sakinlere yönelik sosyal tesis kısıtlamalarına da başvuruyor. Havuz, spor salonu, çocuk oyun alanları gibi ortak alanlara erişim, borçlu sakinler için sınırlandırılabiliyor. Ancak bu tür yaptırımların geçerli olabilmesi için yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararlarında açıkça belirtilmiş olması gerekiyor.

SONU MAHKEMEDE BİTİYOR

Borç yine de ödenmezse konu yargıya taşınıyor. Mahkeme sürecinde sadece faiz değil; yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de borçluya yükleniyor. Hatta bazı istisnai durumlarda, ilgili mülkün satışı bile gündeme gelebiliyor. Bu noktada borç, kişinin mülkiyet hakkını dahi tehdit edebiliyor.

KİRACI MI EV SAHİBİ Mİ, AİDATI KİM ÖDER?

Yasal olarak, kiracılar oturdukları süre boyunca aidat ödemekle yükümlü. Ancak ödeme yapılmadığında, site yönetimi alacağı doğrudan ev sahibinden tahsil etme hakkına sahip. Bu durumda ev sahibi, borcu kiracıdan talep edebilir. Dolayısıyla ödenmemiş aidat borcu, her iki tarafı da ilgilendiren bir sorumluluk olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlar, aidat borcunun önemine dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor: "Aidat borcu, kredi kartı ya da kredi borcu kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Geciktikçe mali yük artar, yasal süreçler devreye girer ve sonunda mülkünüz bile risk altına girebilir."