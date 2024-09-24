Ünlü televizyon programı Esra Erol'da, yaşanan bir olay gündemi sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, eşinden boşanmak için programa katılan Betül, kocasının kendisini aldattığını iddia etmiş ve canlı yayında eşine beddua etmişti. O dönemde büyük yankı uyandıran bu olay, Veysel'in sokakta ölü bulunmasıyla tekrar gündeme geldi. İddialar doğrulandıktan sonra, gözler yeniden Esra Erol'da programına çevrildi ve yaşanan bu trajik gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu. Veysel'in ölümü izleyicileri şoke etti. Veysel'in neden öldüğü ve olayın detayları merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL VEYSEL OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin Veysel'in olduğu ortaya çıkmıştı. Tıp dünyasında nadir görülen bu olay sonrasında Veysel ve Betül boşanmıştı. Ancak bir yıl sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Veysel sokak ortasında ölü bulundu.

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