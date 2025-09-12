Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir, neden tutuklandı?

Son yıllarda Türkiye'de yerel yönetimler ve belediyecilik anlayışı, sadece hizmet odaklı çalışmalarıyla değil, aynı zamanda kamuoyuna yansıyan hukuki süreçlerle de gündeme gelmektedir. Bu kapsamda, uzun yıllar Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Şükrü Sözen hakkında yürütülen adli süreç, kamuoyunun dikkatini çeken önemli gelişmelerden biri olmuştur. Peki, Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden ve neden tutuklandı? İşte detaylar...

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

1964 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğan Şükrü Sözen, Manavgat'ta köklü bir siyasi aile geleneğinin temsilcisidir. Dedesi 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen ise 10 yıl Manavgat Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Eğitim hayatına Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda başlayan Sözen, orta ve lise öğrenimini 1975–1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te yerine getirmiştir.

Askerlik sonrası ticaret hayatına atılan Şükrü Sözen, aile şirketlerinde uzun yıllar çalışmış, iş dünyası ile sosyal sorumluluk projeleri arasında köprü kurmuştur. Belediyecilik alanında girdiği yarışta 2009 yılında Manavgat Belediye Başkanı seçilmiş, bu görevini sonraki dönemde de sürdürmüştür.

ŞÜKRÜ SÖZEN KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1964 doğumlu olan Şükrü Sözen, 2025 itibarıyla 61 yaşındadır.

ŞÜKRÜ SÖZEN NERELİ?

Şükrü Sözen aslen Antalya'nın Manavgat ilçelidir; doğduğu ve büyüdüğü yer Manavgat olup, ailesi de bu yörede köklü bir siyasi geçmişe sahiptir.

ŞÜKRÜ SÖZEN HANGİ PARTİDEN?

Şükrü Sözen, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak siyasette yer almıştır.

Ancak, 2025 yılında Manavgat Belediyesi'ne ilişkin rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından CHP'deki üyeliği askıya alınmış, daha sonra kendisi partiden istifa etme kararı almıştır.

ŞÜKRÜ SÖZEN NEDEN TUTUKLANDI?

Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ile birlikte "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Soruşturmayı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmektedir. İddialar arasında, bazı otel projeleriyle ilgili imara aykırılıkların göz önüne alınmaması, cezai işlemlerin ertelenmesi ya da uygulanmaması, belediye faaliyetleri sırasında usulsüzlük yapıldığı, bazı hisselerin devredilmesi yönünde baskı ve tehdit olduğu öne sürülmektedir.

Evinden ve işyerinden yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtiliyor.