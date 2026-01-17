Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Ankara'da eşi Fatma Çakmak'a şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekmişti. Soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çakmak'ın yeniden gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: TARTIŞMASIZ BİR BİÇİMDE REDDEDİYORUZ

Bakan Tunç, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." dedi.

EGM: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, "Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan Fatma Fatma Çakmak (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru Yasin Çakmak hakkında kendisini darp ettiğini belirtmişti. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Çakmak Yasin Çakmak'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasin Çakmak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Fatma Çakmak konuya ilişkin Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.

DEM'Lİ AYAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli olan Yasin Çakmak, eşi Fatma Çakmak'a yönelik sistematik şiddet uygulamasına, kasten öldürmeye teşebbüs etmesine ve canice eziyet etmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, erkek şiddetine karşı uygulanan cezasızlık politikasını ve kadınların yaşam hakkının nasıl görmezden gelindiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, yargı makamlarını ve tüm yetkili kurumları görevlerini eksiksiz yerine getirmeye, kadınların yaşam hakkını korumaya çağırıyoruz. Fatma Çakmak'a yönelik şiddetin ve bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.