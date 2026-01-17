Haberler

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da eşi Fatma Çakmak'a şiddet uygulayan ve adli kontrolle serbest bırakılan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında bir açıklama yaparak, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ve konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olayın tüm yönleriyle inceleneceği ve müfettiş görevlendirildiği açıklandı.

  • Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak, eşi Fatma Çakmak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin Çakmak hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlattı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın incelenmesi için Polis Başmüfettişi görevlendirdi.

Ankara'da eşi Fatma Çakmak'a şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekmişti. Soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çakmak'ın yeniden gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: TARTIŞMASIZ BİR BİÇİMDE REDDEDİYORUZ

Bakan Tunç, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." dedi.

EGM: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, "Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan Fatma Fatma Çakmak (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru Yasin Çakmak hakkında kendisini darp ettiğini belirtmişti. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Çakmak Yasin Çakmak'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasin Çakmak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Fatma Çakmak konuya ilişkin Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.

DEM'Lİ AYAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli olan Yasin Çakmak, eşi Fatma Çakmak'a yönelik sistematik şiddet uygulamasına, kasten öldürmeye teşebbüs etmesine ve canice eziyet etmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, erkek şiddetine karşı uygulanan cezasızlık politikasını ve kadınların yaşam hakkının nasıl görmezden gelindiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, yargı makamlarını ve tüm yetkili kurumları görevlerini eksiksiz yerine getirmeye, kadınların yaşam hakkını korumaya çağırıyoruz. Fatma Çakmak'a yönelik şiddetin ve bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdb9fgmkfrv:

sosyal medyada yayınlanmasa hiçbir olmazdı. artık adalet sosyal medyada

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Arpasi bol gelmiş içeride akıllanır inşAllah

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Ülkede adaletin temsilcileri adaletten, güvenliğin temsilcileri güvenlikten, sorumluları sorumluluktan uzak.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

adaletin içinden geçtiniz pes artık bu hale getirip serbest birakilan bı adaletten bu millete zerre hayır gelmez başına yansimasa olay kapanacak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

tam bir fiyasko ve komedi XD

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti