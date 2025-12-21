Haberler

Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Güncelleme:
Adıyaman'da eşi ve bacanağını tabancayla vurarak öldüren Ahmet Sarı, ifadesinde cinayetleri itiraf etti. Evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediği halde işe gittiği için aralarında tartışma çıktığını belirten Sarı, cinayetlerin ardından çorbacıya gidip çorba içtiğini ve burada kaldığı otelde yakalandığını söyledi.

  • Ahmet Sarı, eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 Aralık akşamı tabancayla öldürdü.
  • Ahmet Sarı, cinayetlerin ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir çorbacıda çorba içti ve bir otelde polis tarafından yakalandı.
  • Ahmet Sarı, mahkeme tarafından tutuklandı ve kurbanların cenazeleri Besni Devlet Hastanesi'nde otopsi sonrası Mustafa Baba Camisi'nde kılınan namazla toprağa verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Sarhan Mahallesi'nde 10 Aralık akşam saatlerinde kan donduran olay yaşandı. Boyacılık yapan Ahmet Sarı (54) ile eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan (55) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın yerde kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sarı ve Arslan'ın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

OTELDE YAKALANDI

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EŞİNDEN TADİLAT İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Cinayet şüphelisi Ahmet Sarı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşi Selvi'den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını belirten Ahmet Sarı, "Bu sırada eşim bağırınca Muharrem Arslan eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. Muharrem evdeyken 'sen benim kocam değilsin, namussuzsun' dedi.

"HATIRLAMADIĞIM SAYIDA ATEŞ ETTİM"

Eşinin kendisine sarf ettiği sözler üzerine sinirlendiğini belirten Ahmet Sarı, "Ben kapının girişine göre odanın yaklaşık iki üç adım içerisindeyim. Eşimin benim üzerime doğru gelmesiyle başladı. Yakamı tuttu. Muharrem bize doğru yaklaşarak 'ayıp sen ne yapıyorsun bırak' dedi. Daha sonra ben de kendime hakim olamayıp ahırdan aldığım evin dış kısmına bıraktığım tabancayı aldım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim" diye konuştu.

CİNAYETLERİN ARDINDAN ÇORBACIYA GİTMİŞ

Sarı, çifte cinayetin ardından evden çıkıp motosikleti ile Gölbaşı ilçesine gittiğini ve burada bir çorbacıya girip çorba içtiğini, burada kaldığı otelde de yakalandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
500

