Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Kararı duyunca sevinçten havalara uçan Dilan Polat, eşinin tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'ne giderken araba şarkı söyleyip dans etti.

YERLERİNDE DURAMADILAR

Arabanın içinde bağıra bağıra şarkı söyleyerek dans eden Polat "Enerjim geliyor" diyerek mutluluğunu paylaştı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise yaptığı paylaşımda "Yüce bağımsız Türk adaletinin doğruları tecelli ettiği ve adalet tecelli ettiği için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz tarifi yok" dedi.