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Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

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Dilan Polat, kasım ayından beri tutuklu bulunan Engin Polat ve 3 sanığın tahliye edilmesinin ardından araba "Enerci" şarkısını söyleyerek dans etti. Şarkı söyleyen Polat sevinçten yerinde duramadı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Kararı duyunca sevinçten havalara uçan Dilan Polat, eşinin tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'ne giderken araba şarkı söyleyip dans etti.

YERLERİNDE DURAMADILAR

Arabanın içinde bağıra bağıra şarkı söyleyerek dans eden Polat "Enerjim geliyor" diyerek mutluluğunu paylaştı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise yaptığı paylaşımda "Yüce bağımsız Türk adaletinin doğruları tecelli ettiği ve adalet tecelli ettiği için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz tarifi yok" dedi.

Eşi tahliye edilen Dilan Polat, şarkı söyleyip dans etti

Eşi tahliye edilen Dilan Polat, şarkı söyleyip dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

Engin Polat Dilan Polat Magazin Güncel

Engin Polat tahliye edildi

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Yorumlar (25)

Oğuzhan Yıldırım:

Yemin ederim insanlarla dalga geçiyorlar akli melakelerimizle oynuyorlar, içeride 75 yaşında 4 senedir yatan dedem var, onlara üzülüyorum gerçekten bu adalet denen şey duvarda ki yazıdan başka bir şey değil. Tiyatro için teşekkürler.

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2
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Halil Arslan:

Adalet nerede

146
2
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GÖKHAN UZUNALİ :

Adalete bak ! Kadir ŞEKER hala tutuklu bu ülkede...

109
3
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Ömer Biçer:

Mesainiz başladı yani gene

97
2
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Hakkı Murat:

dunya size guzel

93
2
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Emre null:

devletimiz suçluları masraf olmasın diye elinden geldikçe az cezalarla serbest bırakıyor sen suçlulara merhamet ediyorsun ama bu sefer mağdur olanlara zulmetmiş oluyorsun çünkü 50 suc kaydi olanı bırakıyorsun onalr da gidip yeni insanlarin malini çalıyor hayatını karartıyor devlet halka karşı işlenen bireye karsi işlenen suçlar adaleti savunmali affetmeyi değil çünkü karsida bir mağdur var

37
2
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Emre Kaya:

adalet sadece duvarda yazılı bir kelimedir

29
0
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Gjerj Kastoroiti:

müstahak algı yönetimi yapildi çamaşır makineleri 10 ay tatil yaptı bitti yazik

28
1
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Gjerj Kastoroiti:

çamaşır makineleri 10 ay tatil yaptı sahalara geri döndü yazık ya yazık kara para ülkesinde sıradan bir gun

27
1
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Mr Asan:

Güneş gözlüğü 13.650 TL :)

24
1
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