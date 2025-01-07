ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)?

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN A.Ş., ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA ve Ege Şehir Planlama işçileri ödemeler nedeniyle iş bırakması gündemde. Peki, ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT grev mi var?

ESHOT GREVDE Mİ?

ESHOT çalışanları, sosyal hakları ve maaş ödemelerini alamamaları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.Öğrenilene göre, ESHOT'ta 580 araç bir buçuk saat boyunca çalışmayacak ve eylem yapacak. Çarşamba günü ise bütün araçların tüm gün boyunca kontak kapatacağı ve hizmet vermeyeceği öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eyleme ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık 2024 tarihinde 'Maliye Payı' olarak hesabımıza yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL'den; takas başvurusu yapılmış olan vergi borçlarımızla ilgili olarak 1 milyar 573 milyon TL kesinti yapılacağı öğrenilmiş olup, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir.

Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL'nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir.

Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir.

Öte yandan, çalışanlarımızın 7 Ocak'tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir."