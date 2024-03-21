Seçimlere 11 gün gibi kısa bir süre varken ORC Araştırma, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde 12-17 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Eyüpsultan, Esenyurt ve Sarıyer'de AK Parti, Ataşehir ve Kadıköy'de ise CHP önde görünüyor. ESENYURT YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Anketlerde hangi aday önde? Hamit Öncü mü? Ahmet Özer mi?

ESENYURT ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

Rekabetin kızıştığı Esenyurt ilçesinde ise 1900 kişi ile yapılan çalışmada AK Parti adayı Hamit Öncü'yü destekleyenlerin oranı yüzde 39,7 olurken; CHP'li Ahmet Özer diyenlerin oranı ise yüzde 35,2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Hamit Öncü, 1 Ocak 1957 tarihinde dünyaya gelen Hamit Öncü aslen Mardin'lidir. Eğitim hayatına Mardin Yatılı Bölge İlkokulu ile başlamış ve ardından Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü'nde eğitim almıştır. Meslek hayatına öğretmen olarak adım atmış ve daha sonra idarecilik görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan Adayı olarak başlamıştır. 2004 yılında Ak Parti'nin Kıraç Belediye Başkan Adayı olmuş ve Kıraç Belde Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Başkanlığı döneminde, Kıraç Belde Belediyesi'nin Esenyurt İlçesine bağlanması sürecini yönetmiş ve %50 oy oranıyla bu değişikliği gerçekleştirmiştir.

Siyasi kariyeri boyunca 2009-2014 yıllarında 5 yıl süreyle İstanbul İl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2015 yılında Ak Parti'den Milletvekili aday adayı olmuştur. 2019 yılında Esenyurt İlçesinde Belediye Başkanı aday adayı olarak görev almıştır. 2009-2023 yıllarında vakıf başkanlığı yapmıştır.Esenyurt Belediyesi'nde Ak Parti Meclis Üyesi olarak görev yapmakta ve Meclis Başkan Vekili olarak aktif görev almıştır. 2024 yılında Ak Parti'den Esenyurt Belediye Başkanlığına Aday olmuştur. Evli, 3 çocuk babası ve 2 torun sahibidir. Arapça, Kürtçe ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, bu yıl ise profesör. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo- ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.

"GAP ve Sosyal Değişme", "Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği", "Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan", "Modernleşme ve Güneydoğu", "11 Eylül - ABD ve Küreselleşme", "Tanzimat'tan Günümüze Batılılaşma ve AB", "Doğu'da Aşiret Düzeni ve Brukanlar", "Kentleşme ve Yerel Yönetimler" isimli bilimsel çalışmalarının yanı sıra Şehrivan isimli bir de romanı yayınlandı.