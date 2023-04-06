AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 6 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzurum deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Erzurum deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 6 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ERZURUM DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Erzurum 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZURUM SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL