Erzin’de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.15 sıralarında gerçekleşen evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen M.K. ve M.D. isimli şahıslar, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede çalışma yürüterek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçları kapsamında aranan M.K. ve M.D., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

