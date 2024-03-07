İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ertaç Ergüven kimdir? İYİ Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı Ertaç Ergüven kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL ÜSKÜDAR ADAYI KİM?

İYİ Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Ertaç Ergüven oldu.

ERTAÇ ERGÜVEN KİMDİR?

İTÜ İnşaat Fakültesi Mezunu. Akademik hayatının tamamı aralıksız olarak aynı üniversitede geçti. İzinli olarak yurt dışında TÜBİTAK teşvik bursiyeri olarak bulundu. 1984-86 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de misafir araştırmacı olarak Petrol üretim teknolojileri (Hydraulic Fracture Modeling) üzerinde çalıştı.1991-93 tarihleri arasında Almanya'da Th Darmstadt'da Alexander von Humboldt bursiyeri olarak misafir profesör statüsünde çalıştı. İTÜ'de 25 yıl profesör olarak hizmet verdikten sonra 2018 yılında emekli oldu. Deprem dalgalarının yayılımı, Yapı-Deprem Etkileşimi, Petrol Depolama sistemlerinin Deprem Davranışları, Tarihi Yapıların Deprem Güvenlikleri, Mevcut Yapıların Depreme karşı güvenliklerinin tayini, Metro hatlarındaki yapıların güvenliklerinin araştırılması konularında araştırma ve çalışmaları vardır.Akademik hayatı boyunca çok sayıda SCI-Index'de yayınlanmış makalesi, Hakemli dergilerde yayınları ve katıldığı kongreler mevcuttur. Sayısız Yüksek Lisans tezi yönetmiş ve sonuçlandırmıştır. Dört adet doktora tezi yönetmiştir. Üniversitede Deprem Yürütme Kurulu Üyeliği ve bir dönem Üniversitede Senato Üyeliği ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Özellikle Enstitü Müdürü olduğu dönemde Van Depremi çalışmalarında etkili ve başarılı hizmetler yapmıştır. Burada özellikle ekibi ile birlikte özel ve kamu binalarında yapıların deprem sonrası mevcut durumlarının tayini ve mümkün olanların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmıştır.



İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.