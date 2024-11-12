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Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor?

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor?
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Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un, yasa dışı bahis sitesinin canlı yayında reklamını yapıp kumar oynadığı görüntüleri çıktı. Peki, Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor?

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasa dışı bahis operasyonun yankıları sürerken, ünlü oyuncu Ersin Korkut'un, bir canlı yayında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapıp uzun süre kumar oynadığı görüntüler çıktı. Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor?

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı. Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi. 2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı. 2017 yılında Kolonya Cumhuriyeti adlı sinema filminde rol aldı.

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