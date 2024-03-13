İbrahim Keloğlan tarafından işkenceyle öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görüldü. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Eros'un katili İbrahim Keloğlan serbest mi bırakıldı? Ceza aldı mı?

İBRAHİM KELOĞLAN SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. İyi hal indiriminin uygulandığı Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keloğlan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanan olayda İbrahim Keloğlan, bir kediyi defalarca tekmelemiş, kedi 6 dakika süren işkence sonunda ölmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Keloğlan, 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı. Keloğlan ilk davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın uygulanmasının ertelenerek tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti.