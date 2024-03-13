Üye Girişi
Haberler

Erol Demirhisar kimdir? İYİ Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı Erol Demirhisar kimdir?

Güncelleme:

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Erol Demirhisar kimdir? İYİ Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı Erol Demirhisar kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Erol Demirhisar kimdir? İYİ Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı Erol Demirhisar kimdir?

İYİ PARTİ BURSA MUDANYA ADAYI KİM?

İYİ Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Erol Demirhisar oldu.

EROL DEMİRHİSAR KİMDİR?

Erol Demirhisar hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sarıgöl adayı Nurettin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Sarıgöl belediye başkan adayı kim oldu? Ercan Özel kimdir? İYİ Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı Ercan Özel kimdir? Saadet Partisi Kula adayı Mustafa Akcin kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kula belediye başkan adayı kim oldu? İsmail Kaya kimdir? İYİ Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya kimdir? Mümtaz Aslan kimdir? İYİ Parti Bursa Orhaneli Belediye Başkan adayı Mümtaz Aslan kimdir? İsa Söğüt kimdir? İYİ Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt kimdir? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Zinnor Önal kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Erol Demirhisar kimdir? İYİ Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı Erol Demirhisar kimdir? İsmail Yeni kimdir? İYİ Parti Bursa Keleş Belediye Başkan adayı İsmail Yeni kimdir? Fatih Karabatı kimdir? İYİ Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan adayı Fatih Karabatı kimdir? Sevda Özcan kimdir? İYİ Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı Sevda Özcan kimdir? Mustafa Küçük kimdir? İYİ Parti Bursa İznik Belediye Başkan adayı Mustafa Küçük kimdir? Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti Bursa Harmancık Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan kimdir? Saadet Partisi Kırkağaç adayı Semih Mergen kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı kim oldu? Ertuğrul Yavuz kimdir? İYİ Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title