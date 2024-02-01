Erkan Baş kimdir, kaç yaşında? Erkan Baş'ın ailesi kim?

Erkan Baş'ın kim olduğu halk tarafından merak ediliyor. 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde TİP 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Peki, Erkan Baş kimdir? İşte detaylar!

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy'de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı. Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı. Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor. 2018'de, işçiler, sendika temsilcileri, demokratik kitle örgütü yöneticileri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve çeşitli mesleklerden oluşan çağrıcılarla Türkiye İşçi Partisinin (TİP) kuruluş çalışmalarını başlatan isimler arasında yer aldı. Türkiye İşçi Partisinin kuruluşunun ardından genel başkan olarak görevlendirildi. 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde TİP 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Gülçin Baş ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erkan Baş

ERKAN BAŞ'IN AİLESİ KİMDİR?

Babası II. Dünya Savaşı sonrasında büyük iş gücü açığı yaşadığı için Almanya'ya gitmek üzere Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz gibi ülkelerden gelen "misafir işçilerden" biriydi. Babası, Almanya'da iş bulmak amacıyla yola çıkan bu işçiler arasındaydı. Annesi ise bir dönem tekstil işçiliği yapmış, sonra ev kadını olarak hayatına devam etmiştir.