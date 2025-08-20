Erhan Afyoncu'nun hayatı ve akademik yolculuğu, Rektörlük görevi başta olmak üzere medya ve akademi camiasındaki öncü rolüyle toplumsal dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yaygın ilgi gören Afyoncu'ya ilişkin tüm detaylara ulaşmak isteyenler, onun hem bilimsel hem de kamusal alanlardaki yaklaşımlarını merak ediyor. Erhan Afyoncu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli?

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Erhan Afyoncu, Türk akademi ve medya dünyasında tarih alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biridir. 1967 yılında Tokat'ta doğan Afyoncu, eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlayarak akademik kariyerine adım atmıştır. Yıllar içinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Afyoncu, hem üniversite bünyesinde hem de televizyon programları ve gazetelerdeki yazılarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. 2016 yılından bu yana Milli Savunma Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

ERHAN AFYONCU KAÇ YAŞINDA?

Tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun yaşı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. 20 Temmuz 1967 doğumlu olan Afyoncu, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Afyoncu, akademik kariyerinin yanı sıra medyada yer aldığı programlar ve tarih yazılarıyla da tanınmaktadır. Yaşı ve deneyimi, kendisini hem akademide hem de kamuoyunda saygın bir figür haline getirmiştir.

ERHAN AFYONCU NERELİ?

Tarihçi, akademisyen ve yazar kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun memleketi merak konusu olmaya devam ediyor. Alanında yaptığı çalışmalar ve kamuoyundaki görünürlüğü ile dikkat çeken Afyoncu, Tokat doğumludur. 1967 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Afyoncu, ilk ve ortaöğrenimini de burada tamamladı. Doğup büyüdüğü bu şehir, onun akademik yolculuğunun da ilk adımlarının atıldığı yer olarak öne çıkıyor.

ERHAN AFYONCU EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi Fatma Afyoncu ile evlidir. Çiftin bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Yoğun akademik ve mesleki yaşamına rağmen ailesine verdiği önemle de bilinen Afyoncu, özel hayatını kamuoyundan uzak ve sade bir şekilde sürdürmektedir.