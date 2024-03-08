Eren Ali Bingöl kimdir? CHP İstanbul- Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul- Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eren Ali Bingöl kimdir? CHP İstanbul- Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl nereli? Detaylar haberimizdedir…

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 1993 yılında doğan Eren Ali Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi.Türk siyasetine CHP üyesi ve avukat olarak adım atan Bingöl, memleketi Bingöl'de doğmuş ve ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Öğrenim hayatını Ortadoğu Koleji'nde tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Siyasi Kariyeri

2013 yılında CHP üyesi olan Bingöl, siyasi kariyerine Tuzla İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevleriyle başlamıştır. 2014-2017 yılları arasında Tuzla'da bu görevleri üstlenen Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığı yapmıştır. Bingöl, çevre sorunlarına odaklanarak özellikle gençler ve kadınlar için çözüm odaklı projeler geliştirmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.