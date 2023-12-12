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Erdoğan ile görüşmesi İngiltere'yi ayağa kaldırmıştı! Hamza Yusuf, İsrail destekçisine resti çekti

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Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan İngiltere'de gündem Hamza Yusuf-Erdoğan görüşmesi. Son dönemde Filistin'e destek veren açıklamalarıyla gündemde olan Yusuf'un Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren İngiliz hükümeti beklemediği restle karşılaştı. Yusuf, kendisini açık açık tehdit eden İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a "Bir dahaki sefere böyle bir sorunu olursa sadece telefon etmesini öneririm" yanıtını verdi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP28 İklim Zirvesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan görüşmesi ülkede krize neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ın açık açık tehdit ettiği Hamza Yusuf, "Bir dahaki sefere böyle bir sorunu olursa sadece telefon etmesini öneririm" restini çekti.

HAMZA YUSUF-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Dubai'de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ülkede gündem oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yusuf'un Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin protokole aykırı olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

CAMERON AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Cameron, Yusuf'un İngiliz yetkililer olmadan Erdoğan ile görüşmesini eleştirerek, Birleşik Krallık üyesi olan İskoçya'yı Dışişleri Bakanlığı desteğini çekmekle tehdit etti. Bununla da kalmayan Cameron, Yusuf'un Erdoğan ile Gazze ve diğer konuları görüşmesi "protokol ihlali" diyerek İskoç Ulusal Partisi hükümetine bir şikayet mektubu yazdı.

Erdoğan ile görüşmesi İngiltere'yi ayağa kaldırmıştı! Hamza Yusuf, İsrail destekçisine resti çekti

HAMZA YUSUF'TAN SERT TEPKİ

Fotoğraf krizine dair İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ise eleştirilere çok sert bir cevap ile tepki verdi. İskoçya Başbakanı, Cameron'ın söylemini "son derece kaba ve açıkça yanlış" olarak nitelendirirken, "Önceki toplantılarda görüştüklerimiz dışında yeni bir şey konuşmadık" dedi. İskoçya protokol ihlali iddialarına ise, Erdoğan'la görüşme saatinin Türk heyeti tarafından son anda güncellendiğini belirterek cevap verdi. Üstelik Hamza Yusuf, İngiltere'den bir yetkilinin toplantıya katılmasının kendisi için bir sorun olmayacağını da belirtmişti.

RESTİ ÇEKTİ: SORUNU VARSA ARASIN

Ancak İngilitere Erdoğan'la görüşmeye ilişkin eleştirilere devam edince bu defa İskoçya Başbakanı, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a da seslenerek "Bir dahaki sefere böyle bir sorunu olursa sadece telefon etmesini öneririm. Eminim ki sorunu çözeriz" diyerek resti çekti.

İSRAİL KATLİAMLARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamza Yusuf daha önce de İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik sert tepkileri ile gündeme gelmiş, X'ten yaptığı paylaşımla yaşananlara isyan etmişti.

"DAHA KAÇ ÇOCUĞUN ÖLMESİ GEREKİYOR?"

Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadığını belirten İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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