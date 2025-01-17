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Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için kurmaylarına talimat verdi. Deprem konutları biter bitmez 81 ilde yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.

Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

ÖNCELİK ARZ SIKINTISI YAŞANAN BÖLGELERDE

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan'ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

SANAL KUMAR DA GÜNDEME GELDİ

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri "Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Konut ve gıda fiyatlarındaki artışın sebepleri; mülteci politikanız, nas lı faiz politikanız, betona yatırılan paralarınız, liyakatsiz kadrolarınız.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu çağda, 23 yıldır iktidar olan bir parti vatandaşına başını sokacak bir çatı dahi sağlayamamışsa, asıl sorun yönetimin bizatihi kendisidir!! Uyan ey Türkiyem!!

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Haber YorumlarıTaner Kocabalta:

Hep aynı seyler :)

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Yusuf Tekin torpilin belgesini istiyor ya hani, Mülakat kalkıyordu noldu o iş.

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Mahinurun eşini Yunus Emre vakfında yaptıkları noldu.

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Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

İş yeri kiramızı %150 arttırdılar. Enflasyonu en çok körükleryen sebeplerden biri konut ve iş yeri kiralarının fahiş artışıdır. Çözümü çok basit. Hem konutta, hem de iş yerinde yıllık tefe tüfe ortalamasının üzerine çıkılamaz şeklinde bir hüküm koymak. Ne konut sahibi mağdur olsun, ne de kiracı. Bu işin önü alınmazsa, çok insanlar iflas eder, çok insanlar kira bedellerinin altında ezilir.

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Haber YorumlarıSelim K:

Hay senin talimatına

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Reis tokide ev alip komşum öğle kusaklari fan iysa ben neyliyim o evi ev alma komşu al demişler. Herkez kendini laik hissettiği semtlerde oturmayi nasip etsin rabbim

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Basin yargilanicak zamani geliyor.

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Haber Yorumlarıemre null:

peygamberimiz hayirli olam islerde acele edin buyurur hemen başlatın suan her gun ev sahibj kiraci kavgalari yaşanıyor aslinda her eve belediyenin memurlari gidip eve bakip yasina metrekaresine luksiyetine konumuna falan gore kira bedeli belirlemeli ve devlet izin vermeden o evin kira bedeli artiralamamali ya da kural getirip normal statude olan bir evin asgarinin 3 te 1 fiyatından fazla olmasi yasaklanmali wv sahibi de kusura bakmasin evin kirasi asgari ucrete halkin alimina uygun olmak zorunda isterse altindan yapilmis olsun uygun olmazsa ulke batar siz de bu ulkede oldugunuza göre siz de batarsiniz

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