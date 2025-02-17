Ankara'da Birleşik Metal-İş sendikasında şube başkanı ile sekreteri arasında çıkan tartışmada şube başkanı, sekterini öldürerek intihar girişiminde bulundu. Peki, Erdinç Koç kimdir? Birleşik Metal-İş sendikası sekreteri Erdinç Koç kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ERDİNÇ KOÇ KİMDİR?

Erdinç Koç, Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Sekreteri olarak görev yapmıştır. Sendikal mücadelede aktif rol alan Koç, işçi haklarının savunulması ve toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi konularında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak, 17 Şubat 2025 tarihinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Şube Başkanı Deniz Ilgan ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, Ilgan tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından Ilgan, intihar girişiminde bulunmuş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

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