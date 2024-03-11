Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar Belediye Başkan adayının kim olduğunu merak ediyor. Birçok kişi Seyhan Belediye Başkana dayını araştırıyor. Peki, Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

ERDAL HATİPOĞLU KİMDİR?

1984 doğumludur.

İşletme Fakültesi mezunudur.

AK Parti İl Başkan Yardımcılığı, Seyhan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.