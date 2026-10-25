Erdal Cevahir, İTO'da 45 No'lu Konut İnşaatı Meslek Komitesinden yeniden meclis üyeliğine aday

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 27 Ekim 2026'da yapılacak meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri öncesinde iş insanı Erdal Cevahir, 45 No'lu Konut İnşaatı Meslek Komitesinden meclis üyeliğine yeniden aday olduğunu açıkladı.

Cevahir, konut inşaatı sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve İstanbul'un geleceğine katkı sunmak için yeniden aday olduğunu söyledi. Cevahir'e göre konut inşaatı yalnız ekonomik bir faaliyet değil; şehirlerin geleceğini ve toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor.

Cevahir şunları söyledi: “ İstanbul, tarihi birikimi, ekonomik gücü ve sahip olduğu potansiyelle dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Bu büyük şehrin geleceğini inşa ederken güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Konut inşaatı sektörümüz; istihdamdan üretime, mimarlıktan mühendisliğe, yapı malzemelerinden finansmana kadar pek çok alanı harekete geçiren stratejik bir konuma sahiptir.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

İstanbul'un deprem riskine dikkat çeken Cevahir, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, yapı güvenliğinin artırılması ve nitelikli şehirleşmenin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Cevahir, “ İstanbul'un en önemli meselelerinden biri, mevcut yapı stokunun güvenli hâle getirilmesidir. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, finansman imkânlarının geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iş birliğine ihtiyaç vardır.” dedi. Cevahir, İTO'nun bu süreçte sektörün görüşlerini ilgili mercilere taşıyan ve çözüm önerileri geliştiren bir platform olduğunu da söyledi.

SEKTÖRÜN GÜNDEMİ

Cevahir'e göre konut üretiminde artan maliyetler, finansmana erişim, mevzuat uygulamaları, nitelikli iş gücü ve yatırım ortamının geliştirilmesi sektörün öncelikli konuları arasında. Cevahir, yeni dönemde istişare ve iş birliğine dayalı çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İnşaat sektörü temsilcilerinin üretime ve istihdama önemli katkı sunduğunu söyleyen Cevahir, bunun sürmesi için sektörün sorunlarının doğru tespit edilmesi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Meslektaşlarıyla iletişimi güçlendirmeyi, sektörün gelişmesine ve İstanbul'un güvenli ve planlı büyümesine katkı sunmayı hedeflediklerini de söyledi.

Cevahir açıklamasını şöyle bitirdi: “Bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ve birikimi yeni dönemde de sektörümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. 45 No'lu Konut İnşaatı Meslek Komitesinde faaliyet gösteren bütün meslektaşlarımızın görüşlerini, önerilerini ve katkılarını önemsiyoruz.”

İstanbul Ticaret Odası seçimleri 27 Ekim 2026 Salı günü İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.