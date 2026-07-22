Haberler

ERA Koleji'nden LGS'de Türkiye dereceleri

ERA Koleji'nden LGS'de Türkiye dereceleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERA Koleji öğrencisi Can Şimşek, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Okuldan üç öğrenci daha Türkiye genelinde ilk altıya girerken, öğrencilerin büyük bölümü ilk %6'lık dilime ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026'da Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. ERA Koleji öğrencisi Can Şimşek, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer alırken, üç öğrenci daha ilk altı içinde derece elde etti. Sonuçlar, okulun planlı ve öğrencilerin bireysel gelişimini merkeze alan eğitim yaklaşımının sınav performansına yansımasını ortaya koydu.

DÖRT ÖĞRENCİ TÜRKİYE GENELİNDE İLK ALTIDA YER ALDI

Açıklanan sonuçlara göre Aydın Asım Şen Türkiye ikincisi, Eray Kaya Türkiye dördüncüsü, Yankı Özgür ise Türkiye altıncısı oldu. Böylece kurumun dört öğrencisi, 2026 LGS sonuçlarında Türkiye genelindeki en yüksek dereceler arasında yer aldı. Diğer yandan ERA Koleji öğrencilerinin büyük bölümü sınav sonuçlarında ilk %6'lık dilimde yer aldı. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sınav hazırlık sürecindeki akademik takibinin ve bireysel ihtiyaçlara göre yürütülen çalışmaların genel başarı düzeyine katkısını gösterdi.

Sonuçları değerlendiren ERA Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, başarının uzun vadeli ve planlı bir eğitim sürecinin sonucu olduğunu belirterek, "LGS'de dereceye giren ve emeklerinin karşılığını alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize ve her aşamada yanlarında olan velilerimize teşekkür ediyorum. Her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan eğitim modelimizi geliştirmeye ve öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Havanın aniden kararmasıyla ortaya çıktı, kente kabus gibi çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

Tüm mahalleyi sokağa döken ölüm
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Taksicinin vandallığının yeni görüntüleri çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır