Epilepsi neden olur? Epilepsi belirtileri neler, tedavisi ne?

Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktiviteleri sonucunda tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir nörolojik hastalıktır. Epilepsi neden olur? Epilepsi belirtileri neler? İşte epilepsinin nedenleri ve belirtileri...

EPİLEPSİ NEDEN OLUR?

Epilepsinin neden olduğu birkaç madde;

Ailede epilepsi öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir. Bazı genetik mutasyonlar epilepsiye yol açabilir.

Kafa travması veya beyin zedelenmesi epilepsiye neden olabilir. Doğum sırasında beyne oksijen gitmemesi gibi doğum komplikasyonları da risk faktörüdür.

Menenjit, ensefalit veya nörosistiserkoz gibi beyin enfeksiyonları epilepsiye yol açabilir.

Otizm veya nörofibromatozis gibi bazı gelişimsel bozukluklar epilepsi ile ilişkilendirilebilir. Beyindeki tümörler veya diğer yapısal anormallikler nöbetlere neden olabilir.

Diyabet, fenilketonüri veya elektrolit dengesizlikleri gibi metabolik bozukluklar epilepsiye yol açabilir.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ

Epilepsinin belirtileri nöbet türüne göre değişir. Nöbet türleri genellikle iki ana kategoriye ayrılır: fokal (kısmi) nöbetler ve jeneralize (genel) nöbetler.

Basit Fokal Nöbetler:

Bilinç kaybı olmadan gerçekleşir.

Vücudun bir kısmında ani ve kontrolsüz kas hareketleri.

Duyusal değişiklikler (örneğin, aniden garip bir koku veya tat alma).

Kompleks Fokal Nöbetler:

Bilinç kaybı veya farkındalık değişikliği ile gerçekleşir.

Anlamsız hareketler (örneğin, el çırpma, yutkunma).

Kafa karışıklığı ve hatırlama zorluğu.

Jeneralize Nöbetler (Genel Nöbetler)

Absans Nöbetleri (Petit mal):

Kısa süreli bilinç kaybı.

Sabit bakış, göz kırpma veya dudak şapırdatma.

Tonik-Klonik Nöbetler (Grand mal):

Ani bilinç kaybı.

Kasların sertleşmesi (tonik faz) ve ardından şiddetli sarsılma hareketleri (klonik faz).

Dil ısırma, idrar kaçırma.

Atonik Nöbetler:

Kas tonusunun kaybı.

Ani düşme veya çökme.

Miyoklonik Nöbetler:

Vücudun bir kısmında veya tamamında ani, kısa kas kasılmaları.

Tonik Nöbetler:

Kasların ani sertleşmesi.

Klonik Nöbetler:

Kasların ritmik ve hızlı sarsılma hareketleri.

Tedavi ve yönetim

Epilepsi tedavisi genellikle antiepileptik ilaçlarla yapılır. Bazı vakalarda, cerrahi müdahale, sinir stimülasyonu veya özel diyetler (örneğin, ketojenik diyet) önerilebilir. Epilepsi belirtileri olan kişiler, nörolog tarafından değerlendirilmelidir.