Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel nereli? Detaylar haberimizdedir…

ENVER DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Eğitiminin ardından bir süre Serbest Muhasebecilik yaptı. Siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı ve 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. 2004 Mahalli İdareler Seçiminde tekrar aday oldu ancak seçilemedi. 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı kapsamında, mahalli idarelerle ilgili çalışmalar yaparak, 2006 Temmuz da ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de tekrar belediye başkanı seçilmeye hak kazandı.

Enver Demirel, evli ve 3 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara İli, Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.