Engin Arık kimdir? Engin Arık kaç yaşında, nereli? Engin Arık hayatı ve biyografisi!

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ENGİN ARIK KİMDİR?

Engin Arık, 14 Ekim 1948'de İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1969'da İstanbul Üniversitesi'nden matematik ve fizik diploması aldı. Eğitimine aynı üniversitenin Kuramsal Fizik Kürsüsü'nde öğrenci asistanı olarak devam etti.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamlayarak deneysel yüksek enerji fiziği alanında uzmanlaştı. Doktora tezinde, farklı elementler üzerine gözlenen rezonansları inceledi. Doktora sonrası araştırmaları sırasında, Londra Üniversitesi ve Rutherford Laboratuvarları'nda hidrojen hedefine yönlendirilen pion demeti ile ilgili deneylere katıldı.

1979'da Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde çalışmaya başladı ve deneysel yüksek enerji fiziği alanında önemli katkılarda bulundu. 1981'de doçent, 1988'de profesör unvanını aldı.

Arık, Viyana'da Birleşmiş Milletler'in Comprehensive Test Ban Treaty Organization bünyesinde radionüklid görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca CERN'deki çalışmalara liderlik etti ve Türk Ulusal Hızlandırıcı Projesi'nin yürütücülüğünü üstlendi.

Toryum minerali üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınan Arık, Türkiye'nin bu kaynağı temiz ve ekonomik bir enerji çözümü olarak kullanabileceğini savundu. Bu konudaki görüşleriyle ön plana çıktı ve Türkiye'nin toryum ile elektrik enerjisi üretebilme potansiyeline dikkat çekti.

Ne yazık ki, 30 Kasım 2007'de Isparta'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili çeşitli suikast iddiaları ortaya atıldı ve hala soruşturma devam etmektedir. Ancak, bilimsel çalışmaları ve toryum üzerineki görüşleriyle Engin Arık, Türkiye'nin bilim dünyasındaki önemli isimlerinden biri olarak anılmaktadır.