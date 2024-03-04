EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte bugün gerçekleşen son depremler listesi;

Tarih ve Saat: 2024.03.03 23:43:38

Enlem: 38.1190

Boylam: 37.3153

Derinlik: 5.0 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 1.7

Yer: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 23:26:22

Enlem: 38.5498

Boylam: 37.2623

Derinlik: 8.2 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 1.5

Yer: HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 21:55:29

Enlem: 35.8850

Boylam: 33.8560

Derinlik: 5.4 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 2.1

Yer: AKDENIZ

Tarih ve Saat: 2024.03.03 20:39:42

Enlem: 38.4140

Boylam: 37.3882

Derinlik: 2.2 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 1.5

Yer: YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 20:26:25

Enlem: 38.1763

Boylam: 37.2978

Derinlik: 5.0 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 2.2

Yer: AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 19:53:31

Enlem: 38.4113

Boylam: 40.2755

Derinlik: 5.9 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 2.3

Yer: KUYULAR-HANI (DIYARBAKIR)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 19:11:24

Enlem: 37.4377

Boylam: 36.2817

Derinlik: 5.0 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 2.7

Yer: BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve Saat: 2024.03.03 18:13:49

Enlem: 37.4880

Boylam: 36.9917

Derinlik: 6.8 km

Büyüklük: Bilinmiyor

Şiddeti: 2.1

Yer: KARACASU-(KAHRAMANMARAS)