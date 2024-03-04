EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Yanıtı haberimizde... n dakika deprem nerede oldu, az önce deprem mi oldu sorularının yanıtları haberimizde...
Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte bugün gerçekleşen son depremler listesi;
Tarih ve Saat: 2024.03.03 23:43:38
Enlem: 38.1190
Boylam: 37.3153
Derinlik: 5.0 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 1.7
Yer: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 23:26:22
Enlem: 38.5498
Boylam: 37.2623
Derinlik: 8.2 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 1.5
Yer: HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 21:55:29
Enlem: 35.8850
Boylam: 33.8560
Derinlik: 5.4 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 2.1
Yer: AKDENIZ
Tarih ve Saat: 2024.03.03 20:39:42
Enlem: 38.4140
Boylam: 37.3882
Derinlik: 2.2 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 1.5
Yer: YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 20:26:25
Enlem: 38.1763
Boylam: 37.2978
Derinlik: 5.0 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 2.2
Yer: AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 19:53:31
Enlem: 38.4113
Boylam: 40.2755
Derinlik: 5.9 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 2.3
Yer: KUYULAR-HANI (DIYARBAKIR)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 19:11:24
Enlem: 37.4377
Boylam: 36.2817
Derinlik: 5.0 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 2.7
Yer: BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
Tarih ve Saat: 2024.03.03 18:13:49
Enlem: 37.4880
Boylam: 36.9917
Derinlik: 6.8 km
Büyüklük: Bilinmiyor
Şiddeti: 2.1
Yer: KARACASU-(KAHRAMANMARAS)