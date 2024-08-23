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En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!

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Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin programı 'En Hamarat Benim' hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? İzleyiciler, popüler sunucunun yeni programının detaylarını merak ediyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine, yani kısacası hamaratlığına güvenenler, En Hamarat Benim'de kıyasıya bir rekabete giriyor. Programın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

En Hamarat Benim programının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenenler En Hamarat Benim'de yarışıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi, En Hamarat Benim yarışmacılarına eşlik ediyor. Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde önce temizlik sonra mutfak hünerleri sergiliyor. Peki, En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla tanındı. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır.

EN HAMARAT BENİM HANGİ KANALDA?

Yarışma boyunca birbirinden farklı ve yetenekli beş yarışmacı, temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin titiz göz hapsinde hem temizlik becerilerini hem de mutfaktaki marifetlerini sergiliyor. Her gün bir yarışmacının evi ziyaret edilerek detaylı bir temizlik yapılırken, aynı zamanda birbirinden lezzetli yemekler hazırlanıyor. Haftanın sonunda, Kadir Ezildi ve diğer yarışmacılar tarafından verilen puanlarla en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülü kazanıyor. Bu süreçte, yarışmacılar hem temizlik konusunda birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor hem de hünerlerini sergileyerek haftanın en hamarat kişisi unvanını elde etmek için mücadele ediyor. Eğlenceli anlar, kıyasıya mücadeleler ve sürprizlerle dolu bu program, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken, aynı zamanda temizlik ve yemek yapma konusundaki ipuçlarıyla da ilham veriyor.

En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!

EN HAMARAT BENİM CANLI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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