Emrah Safa Gürkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek konuğu Emrah Safa Gürkan'ın hayatı ve biyografisi!

Bugün Teke Tek Bilim konuğu Emrah Safa Gürkan oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Emrah Safa Gürkan kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor, Youtube kanalı nedir? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Emrah Safa Gürkan geliyor. Peki, Emrah Safa Gürkan kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Emrah Safa Gürkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Emrah Safa Gürkan (d. 16 Ocak 1981; Değirmendere), Türk tarihçi, yazar, akademisyen ve içerik üreticisi.

Emrah Safa Gürkan doğum tarihi : 16 Ocak 1981

16 Ocak 1981 Emrah Safa Gürkan kaç yaşında : 42 yaşında

42 yaşında Emrah Safa Gürkan nereli : Kocaeli

Kocaeli Emrah Safa Gürkan mesleği ne : Tarihçi, Yazar, Akademisyen, İçerik üreticisi

2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı doktora sonrası 2012'de doktor unvanını aldı. 2018'de kendisine TÜBA tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü verildi. 2021'de de profesör oldu.

Gürkan'ın bugüne kadar başta Akdeniz tarihi üzerine olmak üzere çeşitli Yeni Çağ dönemi Osmanlı ve Avrupa tarihi alanında eserleri yayımlanmıştır.

Hayatı ve kariyeri

1981 yılında Değirmendere'de doğdu. 2003'te Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık'ın danışmanlığında yazdığı Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habsburg Rivalry, 1505-1535 adlı tez ile yüksek lisans diplomasını aldı. Ardından Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston ile yazdığı Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry başlıklı tez ile de 2012'de doktor unvanını, 2021'de de profesör unvanını aldı.

2017'de çıkan ilk kitabı Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları 2018'de TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü.

2018'de 14. Kadir Has Ödülleri'nde Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü ile TÜBA'ca verilen Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü'nü kazandı.

Medya hayatı

Ottoman History Podcast'ın iki kurucu editöründen birisi oldu.

Fatih ve Rise of Empires: Ottoman dizilerinin danışmanlığını yaptı.

YouTube kanalı olan FluTV'de İlker Canikligil ile Olmaz Öyle Saçma Tarih ve 2020'de Ekşi Sözlük projesi olan Pena kanalında Bunu da mı Bilmiyorsun? programını hazırladı ve sundu. Halen Youtube'da Omnibus isimli kişisel kanalında içerik üretmektedir.

Çalışma alanları

Osmanlı İmparatorluğu ve 16. yy.ın ilk yarısında Akdeniz'de Haber Dolaşımı adlı TÜBİTAK projesinin yanı sıra İspanya Kültür Bakanlığı tarafından fonlanan La otra Europa: Individuos y grupos de la Europa oriental y del imperio safaví en España y la América española de la edad moderna ve Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji'de İşbirliği denetimindeki Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750) adlı projelerde araştırmacılık yapmaktadır.

Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerinde çalışmıştır.

Ödülleri