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Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti

Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan ve görevine devam etmesiyle sonuçlanan süreçte Transfermarkt'ın yaptığı değişiklik taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıklamamasına rağmen Kartal'ı "kulüpsüz" olarak gösteren platform, Fenerbahçe'nin "Görevinin başındadır" açıklamasının ardından bilgiyi yeniden güncelledi.

  • İsmail Kartal, Roma maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
  • Fenerbahçe, Kartal'ın ayrılığına ilişkin resmi açıklama yapmadan Transfermarkt, teknik direktörün profilini 'kulüpsüz' olarak güncelledi.
  • Aziz Yıldırım ve yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucu Kartal'ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı; kulüp resmi açıklamayla Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından yaşanan İsmail Kartal gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, Transfermarkt'ta yapılan değişiklik dikkat çekti.

İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe, bu süreçte deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

RESMİ AYRILIK GELMEDEN "KULÜPSÜZ" YAZDILAR

İsmail Kartal'ın kendi istifa açıklamasının ardından Transfermarkt, deneyimli teknik adamın profilini güncelleyerek "kulüpsüz" olarak göstermeye başladı.  Fenerbahçe'nin Kartal'ın ayrılığına ilişkin herhangi bir resmi duyuru yapmamasına rağmen gerçekleştirilen bu değişiklik sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı.

KARTAL İKNA EDİLDİ, "DEVAM" KARARI ÇIKTI

Yaşanan hareketli sürecin ardından İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli teknik adamın görevine devam etmesi yönünde karar çıktı.  Fenerbahçe de daha sonra resmi açıklamasını yaparak, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadelerini kullandı. Kulüp ayrıca takımın saat 11.30'daki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Kartal yönetiminde sürdüreceğini duyurdu.

TRANSFERMARKT BU KEZ YENİDEN FENERBAHÇE YAZDI

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından Transfermarkt da İsmail Kartal'ın profilinde yeniden değişikliğe gitti. Daha önce "kulüpsüz" olarak gösterilen deneyimli teknik adamın kulübü tekrar Fenerbahçe olarak güncellendi.

TARAFTARLAR "NEDEN HEMEN KULÜPSÜZ YAZILDI?" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak yapılan son güncelleme tartışmayı bitirmedi. Fenerbahçeli taraftarlar, kulüpten ayrılığa ilişkin resmi bir açıklama gelmeden İsmail Kartal'ın neden "kulüpsüz" olarak gösterildiğine tepki gösterdi. Böylece Transfermarkt, kısa süre içerisinde Kartal'ın profilini önce "kulüpsüz", Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından ise yeniden "Fenerbahçe" olarak değiştirmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
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