Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda çalışan emniyet amiri Birson Ergene, Ankara'da boş bir arazide ölü bulundu. Ergene'nin ardından bir intihar notu bıraktığı belirtildi.

  • Emniyet amiri Birson Ergene, Ankara'da TEM Daire Başkanlığı'nda çalışırken, boş bir arazide aracının içinde ölü bulundu.
  • Birson Ergene'nin intiharından önce bıraktığı iddia edilen notta, yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığı yazıyor.
  • 2025 yılında 93 polis intihar etti ve son 9 yılda intihar eden polis sayısı 713'e ulaştı.

Ankara'da TEM Daire Başkanlığı'nda çalışan emniyet amiri Birson Ergene, boş bir arazide, aracının içinde ölü bulundu. 34 yaşındaki emniyet amirinin ölümünün ardından EGM konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ergene'nin cenazesi Burdur Sultandere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken; Ergene'nin daha önce de Bingöl TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı, merhum babasının da polis memuru olduğu öğrenildi.

NOT BIRAKTI İDDİASI: MÜLAKAT AŞAMASINDA HAKSIZLIĞA UĞRADIM

T24'te yer alan habere göre; Ergene'nin intiharından önce bir not bıraktığı öğrendi. Sosyal medyada polis haklarını gündeme getiren sosyal medya hesapları; Ergene'nin bıraktığı notta, "yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığını" yazdığını öne sürdü.

Ergene'nin ekonomik sebeplerden dolayı intihar ettiği de iddialar arasında yer aldı.

"BU DURUM SON DERECE CİDDİ"

Ergene'nin intiharı sonrası İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, parti olarak 20 gün önce polis intiharlarının araştırılması çağrısı yaptıklarını hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Son 2,5 ayda 14 polis intiharı! Maalesef bugün TEM Dairede görevli bir Emniyet Amirimiz hayatına son verdi. 2024'te 73, 2025'te 93 polisimiz canına kıydı. Son 9 yılda intihar eden polislerimizin sayısı 713'ü buldu. 20 gün önce İYİ olarak uyardık; "Bu durum son derece ciddi, gelin komisyon kuralım, araştıralım, önlem alalım" dedik.

İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSezginloto:

Polislerin maaşlarını düzeltin kardeşim biz vergimizi en çok çalışan kuruna ve bizi koruyan vermeyi görev biliriz.

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Amirin ahi yerde kalmaz insallah

Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi

Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba

Kayıtlar açıklandı! Kadın hakemden VAR'a tarihi rest
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
BAE, İHA saldırıları nedeniyle hava sahasını kapattı

Arap ülkesinden dikkat çeken karar
Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi

Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
Türkiye'nin baklava devi satılıyor

Türkiye'nin baklava devi satılıyor! İşte 70 şube için istenen bedel