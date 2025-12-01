Haberler

Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Camden Town bölgesinde tavanı çökmüş, odaları örümcek ağlarıyla kaplanmış ve çöp ev görünümündeki harabe yapı, 925 bin Euro'ya satışa çıkarılarak sosyal medyada gündem yarattı. Kullanılamaz durumdaki yapı için ilanda yer alan açıklamada 'yeniden geliştirme potansiyeli' vurgulanırken, 3D tasarım görselleri ve konum avantajı dikkat çekti; kullanıcı yorumları ise alaycı tepkilerle doldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Camden Town bölgesindeki bakımsız bir mülk, emlak platformu Rightmove'da 925 bin Euro'dan (yaklaşık 45 milyon TL) satışa çıkarıldı.

TAVANI ÇÖKÜK, ÖRÜMCEK AĞLARI VE ÇÖPLERLE KAPLI

İlanda yer alan fotoğraflarda, evin tavanının çöktüğü, odaların örümcek ağlarıyla kaplandığı ve adeta çöp ev görünümünde olduğu dikkat çekti.

Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

İLANA YAZDIKLARI 'PES' DEDİRTECEK CİNSTEN

Kullanılamaz durumdaki yapı için ilanda yer alan açıklamada, yaklaşık 170 metrekarelik köşe arsası üzerine kurulu dört odalı evin "iyi konumlu" olduğu ve "yeniden geliştirme potansiyeli sunduğu" ifadelerine yer verildi. Mülkün, Caledonian Park ile Camden Town'a yakınlığı ve iki metro durağına yürüme mesafesinde olması da ilan notlarında öne çıkarıldı.

Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

3D TASARIM GÖRSELLERİ DAHİ SUNDU

35 yılı aşkın süredir aynı aile tarafından kullanılan ev için hazırlanan ilanda ayrıca, yenilendiğinde nasıl görünebileceğini örnekleyen 3D tasarım görselleri de paylaşıldı. Bu görsellerin altında "Bu yalnızca bir sanatçı tasviridir, gerçek mülkü birebir yansıtmayabilir" uyarısı yer aldı.

Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Harap durumdaki evin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adeta İnfial yaratan ilan için sosyal medya kullanıcılardan biri, "Bu fotoğraflara bakınca bile hepatit kaptım" yorumunu yaparken, bir diğeri paylaşımın 14. fotoğrafına atıfla "Görür görmez öksürmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Salaklara satar sanat diye Bizde de var o salaklardan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

İstemesi sorun değil veren var mı? Veren varsa bu haber olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
