Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Camden Town bölgesindeki bakımsız bir mülk, emlak platformu Rightmove'da 925 bin Euro'dan (yaklaşık 45 milyon TL) satışa çıkarıldı.

TAVANI ÇÖKÜK, ÖRÜMCEK AĞLARI VE ÇÖPLERLE KAPLI

İlanda yer alan fotoğraflarda, evin tavanının çöktüğü, odaların örümcek ağlarıyla kaplandığı ve adeta çöp ev görünümünde olduğu dikkat çekti.

İLANA YAZDIKLARI 'PES' DEDİRTECEK CİNSTEN

Kullanılamaz durumdaki yapı için ilanda yer alan açıklamada, yaklaşık 170 metrekarelik köşe arsası üzerine kurulu dört odalı evin "iyi konumlu" olduğu ve "yeniden geliştirme potansiyeli sunduğu" ifadelerine yer verildi. Mülkün, Caledonian Park ile Camden Town'a yakınlığı ve iki metro durağına yürüme mesafesinde olması da ilan notlarında öne çıkarıldı.

3D TASARIM GÖRSELLERİ DAHİ SUNDU

35 yılı aşkın süredir aynı aile tarafından kullanılan ev için hazırlanan ilanda ayrıca, yenilendiğinde nasıl görünebileceğini örnekleyen 3D tasarım görselleri de paylaşıldı. Bu görsellerin altında "Bu yalnızca bir sanatçı tasviridir, gerçek mülkü birebir yansıtmayabilir" uyarısı yer aldı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Harap durumdaki evin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adeta İnfial yaratan ilan için sosyal medya kullanıcılardan biri, "Bu fotoğraflara bakınca bile hepatit kaptım" yorumunu yaparken, bir diğeri paylaşımın 14. fotoğrafına atıfla "Görür görmez öksürmeye başladım" ifadelerini kullandı.