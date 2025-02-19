Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'dan Merakla Beklenen Açıklama Geldi

-Yasir Yılmaz: Emlak Konut'un Kazançlı Yatırım Kampanyası ile peşinat ödemeden ev sahibi olabileceksiniz

-Yasir Yılmaz: "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nda ilk 12 ay taksitiniz Emlak Konut'tan

-Yasir Yılmaz: Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile yüzde 12'lik kazanç sağlayın

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün duyurduğu kampanyanın detaylarını açıkladı. Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için peşinatsız veya düşük peşinat koşullarıyla düzenlenen Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsadığını duyurdu. Vatandaşlara 3 farklı finansman modeli sunduklarını belirten Yılmaz, "İlk 12 aylık taksit ödemelerinizi Emlak Konut'un yaptığı seçenekleri de sunduğumuz kampanyamızın vatandaşlarımıza ve gayrimenkul sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Türkiye'nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Emlak Konut GYO, 25 projesini kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı duyurdu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıkladı. Emlak Konut olarak üç farklı finansman modeli geliştirdiklerini belirten Yılmaz, İstanbul'da 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunduklarını dile getirdi.

Güvenli şehirlerin inşası için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yasir Yılmaz, "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, 72 yıllık köklü geçmişimizle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attık. Bugün de geleceğe olan inancımızla buradayız" dedi.

2024'ü Başarıyla Tamamlayan Emlak Konut'un 2025 Hedefi de Büyük

Yılmaz, Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında 2024 yılındaki başarıları ve 2025 hedeflerine yer verdi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 1,5 milyon konut satışı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir."dedi.

Bu yıl içinde 45 yeni ihalenin yapılmasını planladıklarını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla korumuş olduk. 2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, bu yıl içerisinde 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış toplam geliri hedefliyoruz ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı'ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık."

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" İçin Sunulan 3 Finansman Modeli

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki birbirinden değerli 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını şu şekilde dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 25 projeyi kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Bu kampanya ile hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsatlar sunuyor, hem de sektöre yeni bir ivme kazandırıyoruz."

Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunulan 3 farklı finansman modelini anlattı;

- Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

- İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

- Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca 120 aya kadar da vade imkânı da sunulmaktadır.

İstanbul'da 6 Milyon Tl'den Başlayan Fiyatlar

"Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sunduğu ödeme kolaylıklarından örnek veren Yılmaz, "Bu kampanya kapsamında, İstanbul'da 6 milyon TL değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 TL'den başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz." dedi.

Kazançlı Yatırım Kampanyası'na Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Ayrıca Yılmaz, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu vurgulayarak ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu söyledi.

Bu arada Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilirler.