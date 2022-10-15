Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Emine Ülker Tarhan geliyor. Peki, Emine Ülker Tarhan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Emine Ülker Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Biyografisi merak edilen isimlerden birisi de Emine Ülker Tarhan oldu. Peki, Emine Ülker Tarhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emine Ülker Tarhan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Emine Ülker Tarhan (d. 29 Kasım 1963; Tarsus, Mersin), Türk hakim, siyasetçi.

Emine Ülker Tarhan doğum tarihi : 29 Kasım 1963

Emine Ülker Tarhan kaç yaşında : 58 yaşında

Emine Ülker Tarhan nereli : Mersin

Emine Ülker Tarhan mesleği ne : Hakim, Siyasetçi

TBMM 24. dönem Ankara milletvekili olan Tarhan, 29 Haziran 2011-26 Haziran 2013 tarihleri arasında CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2014 yılında Anadolu Partisi'ni kurarak 12 Aralık 2015'te parti kapanana kadar genel başkanlık görevini yürüttü. Siyasete atılmadan önce hakimlik yapmıştır; Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesidir ve eski başkanlarındandır.

Yaşamı

Emine Ülker Tarhan 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğmuştur. Girit göçmeni olan babasının adı Ali, annesinin adı ise Halise'dir. Lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu olmuştur. 1981 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1986 yılında bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık, daha sonra kamu avukatlığı yaptı. 1994'te hakimlik mesleğine geçti. İslahiye'de başladığı hakimlik görevini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sürdürdü. 2001-2011 arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi' nde tetkik hakimi olarak görev yaptı. 2007'de "Hakaret ve Tehdit Suçları" adında bir kitabı yayımlandı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi olan Tarhan, birliğin Genel Sekreterliği ve 15 Kasım 2009-10 Mart 2011 tarihleri arasında başkanlık görevlerini yürüttü.

Siyasi kariyeri

Emine Ülker Tarhan, milletvekili aday adayı olmak için 2011'de hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 tarihinden 26 Haziran 2013'e kadar CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2014 yılında Beni Susturabilecek Tek Şey adlı kitabı yayımlandı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı yapılması ve sonrasında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu ve söz konusu seçimin ardından 31 Ekim 2014 tarihinde CHP'den istifa etti.

İki hafta sonra, 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. Parti 2015 Kasım ayında yapılan seçimlerde yüzde 0,06 oy aldıktan sonra 12 Aralık 2015 tarihinde kendini feshetti.

Özel hayatı

Öğrenciliği sırasında sınıf arkadaşı Mehmet Umur Tarhan ile evlendi; bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.