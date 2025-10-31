Bolu'nun Kartalkaya bölgesi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede turizmin gelişmesinde büyük katkısı olan isimlerden biri de Emine Murtezaoğlu Ergül. Grand Kartal Otel'in ana kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tanınan Emine Murtezaoğlu Ergül kimdir? Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EMİNE?MURTEZAOĞLU?ERGÜL KİMDİR?

Emine Murtezaoğlu Ergül, günümüzde Türkiye'nin öne çıkan turizm girişimcilerinden biri olarak tanınıyor. Özellikle Grand Kartal Otel'deki yönetim kurulu başkan vekilliği ve ortaklığıyla kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda.

Babası, turizm sektöründe uzun yıllar faaliyet göstermiş girişimci Mazhar Murtezaoğlu'dur.

Eşi, turizm işletmeleriyle bağlantılı iş insanı Halit Ergül olup, birlikte otelcilik yatırımlarına imza atmaktadırlar.

Özellikle 21 Ocak?2025 tarihinde Bolu?Kartalkaya bölgesinde meydana gelen yangın faciası nedeniyle adı sıkça medyada yer almıştır.

Aşağıdaki başlıklarda, verilen anahtar kelimelere uygun olarak konuyu detaylandıracağım.

HALİT?ERGÜL'ÜN EŞİ EMİNE?MURTEZAOĞLU?ERGÜL KİMDİR?

Emine?Murtezaoğlu?Ergül, Bolu'da turizm alanında köklü bir aileden geliyor. Babası Mazhar?Murtezaoğlu, Kartalkaya bölgesinde otel ve turizm yatırımları ile tanınmış bir isimdir.

Kariyerine babasının girişimiyle başlayan Ergül, otel işletmeciliği ve turizm yatırımlarında yer almıştır. Özellikle Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in ana ortaklarından biri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak geçmektedir.

Yangın faciası sonrasında soruşturma kapsamında adli işlemler kapsamında adı kamuoyuna yansımıştır.

EMİNE?MURTEZAOĞLU?ERGÜL KAÇ YAŞINDA?

Resmî kaynaklarda Ergül'ün doğum tarihi ya da yaşıyla ilgili kesin bir bilgi yayımlanmamıştır. Ancak bir duruşma tutanağına göre "65 yaşındayım" ifadesini kullandığı belirtilmiştir.

Bu ifade ışığında, 2025 itibarıyla yaklaşık 65?yaşında olduğu değerlendirilebilir.

EMİNE?MURTEZAOĞLU?ERGÜL NERELİ?

Ergül'ün doğum yeri veya memleketi hakkında doğrudan açıklamalı bir veri bulunmamakla birlikte, babası Mazhar?Murtezaoğlu'nun aslen Rizeli olduğu ve Bolu'ya yerleştiği belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Ergül'ün muhtemelen Rizeli bir aile kökenine sahip olduğu ve Bolu'da yaşadığı anlaşılmaktadır.

EMİNE?MURTEZAOĞLU?ERGÜL'ÜN BABASI KİM?

Ergül'ün babası, turizm sektöründe öncü bir girişimci olan Mazhar?Murtezaoğlu'dur.

1960'lı yıllarda Bolu'ya yerleşmiş, Bolu Dağı kantiniyle başlayan girişimleri ile tanınmıştır.

Ardından Kartalkaya bölgesinde bir kayak merkezi yatırımının öncüsü olmuş ve Grand Kartal Otel'in kurucusu olarak anılmaktadır.

2019 yılında 93?yaşında vefat etmiştir.

Babası sayesinde turizm alanındaki mirası ve bilgi birikimi, Ergül'e iş hayatında önemli bir zemin sağlamıştır.