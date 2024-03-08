Emine Gülizar Emecan kimdir? CHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı ise Emine Gülizar Emecan oldu. Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN KİMDİR?

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır. 1968 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra, 1985 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Dr. Adil Emecan ile evlendi,1 çocuk annesidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Eğitimi Sertifika Programına katıldı. İstanbul'a döndüğünde bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmaya başladı. Medikal estetik ve mücevherat sektöründe işletmecilik yaptı. Bu süreçte, Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra Girişimcilik eğitimi, Yönetici Koçluğu, KOBİ Koçluğu, Neuro Linguistik Programlama sertifika programlarını tamamladı. Üniversite yıllarında ilgilenmeye başladığı siyasete 1994 yılında eşinin Zeytinburnu belediye başkanı seçilmesiyle birlikte aktif olarak girdi. 1994-1999 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat işleri Müdürlüğü çalışmalarına destek verirken özellikle kadınların sosyalleşmesini ve meslek sahibi olmasını sağlayan çalışmalarda öncü rolü oynadı. 2011 yılında CHP İstanbul İl Örgütü'ne yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 14 Mayıs 2012 tarihli İl kongresinde seçilerek görevine devam etti. 3,5 yıl AR-GE çalışmalarından sorumlu İl başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.