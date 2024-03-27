İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Emel Taşkın kimdir? İYİ Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı Emel Taşkın kimdir?

İYİ PARTİ UŞAK BANAZ ADAYI KİM?

İYİ Parti Banaz Belediye Başkan Adayı Emel Taşkın oldu.

EMEL TAŞKIN KİMDİR?

Milletvekili aday adaylığını Uşak İYİ Parti İl binasında açıklayan Emel Taşkın "Ben Emel Taşkın 3 Haziran 1984 Uşak doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Uşak'ta tamamladım. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunuyum ve halen Emlak Yönetimi öğrencisiyim. 13 yaşından bu yana müzik ve resme olan sevdam kaynaklı birçok program ve organizasyonlarda yer aldım. Huzurevlerinde yaşlılarımıza müzik, çocuk esirgeme kurumlarında çocuklarımıza gönüllü annelik, SMA'lı çocuklarımıza sosyal medya üzerinden yardım toplama gibi birçok sosyal projelerde yer aldım ve yer almaya da devam edeceğim.

Çalışma hayatı benim için kolay geçmedi hem çalışıp hem de müzikle uğraşmak Uşak şartlarında için zorlayıcı bir süreç oldu ama asla vazgeçmedim. 2014 yılında evlendim bu evlilikten 2 tane kızım var. Ben anne olmadan önce de anneydim eşimin ilk eşinden 2 oğlum var küçük yaşlarından beri ben büyüttüm onlar bana anneliğin en kutsal görev olduğunu öğretti onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sanırım en büyük özelliklerimden bir tanesi de bu insanları seviyorum ve insanların hayatlarına dokunabiliyorum. Hayatın tüm bu zorluklarına rağmen ne işimden ne müzikten ne eşimden ne çocuklarımdan nede bu ülkeye olan sevdamdan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Vazgeçmek korkakların işidir 20 yıllık iktidarın her türlü baskısına ve engellerine direnerek 2017 yılında meydanlara çıkan cumhuriyet kadını sayın genel başkanımız Meral Akşener'in de dediği gibi "medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer" sözünü kendime şiar edindim.Memleket siyasetine ilgim küçük yaşlardan beri mevcuttu. Sandıkta oy kullanmaktan öteye bir şeyler yapma gerekliliğini hep yürekten hissettim. Bu hisle 2019 yerel seçimlerinde gönüllü olarak İyi Parti Belediye Başkanlığı seçim müziklerini yaptım. Partimin başarısı için gayret gösterdim. İyi Parti Uşak İl Yönetimine seçildim siyasi çalışmalarıma hala devam etmekteyim. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldığımızı düşünüyorum. Bir anne olarak kendi çocuklarımın, memleketimin çocuklarının daha mutlu daha huzurlu daha zengin daha adaletli bir ülkede yaşaması ve yaşadığı ülkede sevgi dolu, huzurlu olmasını yürekten istiyorum. Güzel memleketimin ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime, sosyal devlet anlayışından kadın haklarına kadar birçok alanda iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Aktif siyasette bunları düzeltmek adına katkı sağlayacağıma inanıyorum. Güçlü Türkiye için ben de varım diyorum." ifadelerinde bulundu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.